صحيفة عكاظ: بسبب تطور غير متوقع.. اجتماع حاسم بين الهلال وأوسيمين لتحديد مصير الصفقة

تعقد إدارة الهلال السعودي اجتماعا حاسما مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لحسم مصير الصفقة.

فيكتور أوسيمين النادي : جالاتا سراي الهلال

وذكرت التقرير أن أوسيمين وافق مبدئيا على الانضمام للهلال الذي يسعى لتعزيز صفوفه بداية من كأس العالم للأندية هذا الشهر قبل أن يحدث تطور مثير وغير متوقع في الصفقة.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها أن الهلال سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا حاسما مع النيجيري أوسيمين وذلك لتحديد مصير انتقاله.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات شهدت تطورات مفاجئة أربكت مسار الصفقة.

وأوضح التقرير أنه بعد الوصول لاتفاق شبه نهائي بين الطرفين على كافة البنود، عاد اللاعب ورفع سقف مطالبه المالية بشكل غير متوقع.

ويحسم الهلال خلال اجتماعه مصير الصفقة بشكل نهائي سواء بضم اللاعب أو إغلاق الملف.

ولعب أوسيمين الموسم المنصرم في صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة من نابولي.

قبل أيام، أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال اتفق مع اللاعب النيجيري على ضمه لمدة 3 مواسم.

ووفقا للصحيفة فإن الهلال سيدفع الشرط الجزائي في عقد المهاجم والبالغ 75 مليون يورو.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وينطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال - الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج - الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا - الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو