تقرير: عقبة مالية أمام ميتروفيتش قبل مغادرة الهلال

أفادت إذاعة talkSPORT أن الهلال السعودي لا يمانع بيع مهاجمه ألكسندر ميتروفيتش هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن إدارة الهلال اجتمعت بممثلي ميتروفيتش من أجل الحديث عن مستقبله.

وأوضح التقرير أن الهلال لا يستبعد فكرة بيع ميتروفيتش، لكن راتبه الصافي البالغ 15 مليون يورو لا يزال يُشكل عقبة لكل من ميلان وأندية الدوري الإنجليزي التي استفسرت عن إمكانية ضمه.

ولفت التقرير إلى أن ميتروفيتش عليه الموافقة على تخفيض راتبه لإتمام صفقة رحيله من الهلال، أو أن يُوافق الهلال على إعارته مع تغطية راتبه.

سجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 68 هدفًا في 79 مباراة منذ انضمامه من فولام في 2023.

وذكر التقرير أنه من الممكن عودة ميتروفيتش إلى الدوري الإنجليزي، حيث يراقب كل من وست هام يونايتد وإيفرتون الوضع.

كما يفكر مانشستر يونايتد أيضًا في ميتروفيتش بعد فشله في ضم ليام ديلاب إلى تشيلسي.

ولفت التقرير إلى أن ميتروفيتش متاح للبيع مقابل حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

لم يتلقَّ الهلال أي عروض حتى الآن، لكنه مستعد للعروض ومستعد للتفاوض مع الأندية بمجرد وصول مهاجم جديد، وفقا للتقرير.

من غير المتوقع أن يحاول فولام استعادة ميتروفيتش.

وسجل ميتروفيتش 111 هدفًا في 206 مباريات مع فولام قبل الرحيل إلى السعودية.