خبر في الجول - ماييلي يتلقى عروضا سعودية وقطرية لضمه

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 16:43

كتب : حامد وجدي عمرو نبيل

فيستون ماييلي - بيراميدز - صنداونز

جذب فيستون ماييلي لاعب بيراميدز الأنظار بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الحالي.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد تلقى عروضا من قطر والسعودية لضمه خلال الموسم المقبل.

ولم يصل أي عرض رسمي لبيراميدز حتى الآن لضم اللاعب.

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ويتبقى موسم في عقد ماييلي مع بيراميدز.

وأسهم ماييلي في تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ماييلي هدفا خلال المباراة النهائية ضد ماميلودي صنداونز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر غدا الخميس على استاد القاهرة.

وسيغيب ماييلي عن المباراة بعد انضمامه لمعسكر منتخب الكونغو الديموقراطية استعدادا لمواجهة مالي الودية.

ويسعى بيراميدز لحصد لقبه الثاني في كأس مصر بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية من البطولة.

وكان بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ أيام للمرة الأولى في تاريخه.

ويلعب منتخب الكونفدو الديموقراطية خلال فترة التوقف الدولي مع مالي ومدغشقر وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ماييلي في 38 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.

فيستون ماييلي بيراميدز الدوري المصري
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