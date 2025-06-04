منتخب السعودية يستعيد مدافعه قبل مواجهة البحرين

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 16:34

كتب : FilGoal

مهند الشنقيطي - منتخب السعودية

يبدو أن مهند الشنقيطي ظهير أيمن المنتخب السعودي قد يلحق بمباراة البحرين في تصفيات كأس العالم يوم الخميس.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الشنقيطي سيشارك في التدريبات الجماعية يوم الأربعاء على ملعب البحرين الوطني الذي يحتضن اللقاء.

وأضاف التقرير أن الشنقيطي تعافى من الإصابة التي تعرَّض لها خلال مشاركته مع فريقه اتحاد جدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الجمعة الماضي، أمام القادسية.

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والتي تسببت في غيابه عن تدريبات الأخضر في الدمام.

فيما يتحدد موقف الجناح مهند آل سعد بعد انتهاء الحصة التدريبية الأربعاء.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البحريني، الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين الـ27، الذين سيمثلون الأخضر بالمباراة في الاجتماع الفني الخميس.

وذلك بعد اختيارهم من بين 35 لاعبًا شاركوا في المعسكر الإعدادي.

السعودية مهند الشنقيطي
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