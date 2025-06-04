سيغيب عن نهائي كأس مصر.. فيستون ماييلي ينضم لتدريبات الكونغو الديموقراطية

انضم فيستون ماييلي لاعب بيراميدز لمعسكر منتخب الكونغو الديموقراطية.

ويستعد منتخب الكونغو الديموقراطية لمواجهة مالي وديا غدا الخميس في مباراة داخل الأجندة الدولية.

وانضم اللاعب لمعسكر منتخب بلاده وشارك في التدريبات استعدادا للمباراة.

وبذلك سيغيب ماييلي عن مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر له غدا أيضا ما يتعارض مع مباراة منتخب بلاده.

ويسعى بيراميدز لحصد لقبه الثاني في كأس مصر بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية من البطولة.

وكان بيراميدز قد حقق لقب دوري أبطال إفريقيا منذ أيام للمرة الأولى في تاريخه.

ويلعب منتخب الكونفدو الديموقراطية خلال فترة التوقف الدولي مع مالي ومدغشقر وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026.

وشارك ماييلي في 38 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.