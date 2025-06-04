تقرير: فابريجاس يوافق على تدريب إنتر

أفاد موقع فوت ميركاتو أن سيسك فابريجاس مدرب كوكو وافق على تدريب إنتر خلفا لسيموني إنزاجي.

وذلك بعدما اتفق معه النيراتزوري على عقده الشخصي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إنتر يسعى للتوصل إلى اتفاق مع كومو بشأن رحيل المدرب الإسباني.

وأعلن إنتر رحيل إنزاجي الذي يقترب من تدريب الهلال السعودي.

واختتم إنتر موسمه خاليًا من الألقاب بهزيمة ساحقة 5-0 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير أن فابريجاس وروبرتو دي زيربي كانا ضمن قائمة إنتر المختصرة لخلافة إنزاجي.

وكان فابريجاس قد تولى مسؤولية كومو قبل عامين. حقق الصعود إلى الدوري الإيطالي الممتاز في موسمه الأول.

وقاد الفريق إلى المركز العاشر في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.