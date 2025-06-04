وسام أبو علي: جاهزون لمباراة الكويت.. وسنهدي الفوز لكل الشعب الفلسطيني

يسعى وسام أبو علي لاعب منتخب فلسطين لتحقيق الفوز على الكويت في تصفيات كأس العالم 2026 وإهداءه لكل الشعب الفلسطيني.

ويحل منتخب فلسطين ضيفا على الكويت في الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

وقال مهاجم الفدائي خلال مؤتمر صحفي: "المنتخب الكويتي جيد ولديه لاعبون جيدون، ولكن نحن جاهزون للمباراة ونأمل بحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "يجب أن نلعب كمجموعة، ويد واحدة وروح موحدة".

وأتم "إذا حققنا الفوز فهو لكل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".

من جانبه صرّح إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب: "اللعب المباراة مع الكويت من أجل الحفاظ على الأمل بالتأهل للدور القادم".

وأضاف "درسنا المنتخب الكويتي جيدا، ونأمل بحصد النقاط الثلاث لأنها تثبت آمالنا قبل المباراة الأخيرة مع عمان".

ويستعد المنتخب الفدائي لمواجهتي الكويت وعُمان في يونيو المقبل ضمن لجولتين 9 و10 من تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام مباريات فلسطين ضد الكويت يوم 5 يونيو على استاد جابر الأحمد الدولي.

فيما يحل منتخب عُمان ضيفا على فلسطين في ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمّان يوم 10 يونيو.

ويحتل منتخب فلسطين المركز الخامس في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا برصيد 6 نقاط قبل جولتين على نهاية المرحلة الثالثة.

ويحتاج منتخب فلسطين لخطف المركز الرابع من عُمان التي تحتله برصيد 10 نقاط من أجل التأهل للمرحلة الرابعة من الملحق المؤهل لكأس العالم.

يذكر أن فلسطين ضمنت التأهل لكأس آسيا 2027 سلفا بفضل التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.