تقرير: إنزاجي وقع على عقود تدريب الهلال

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن الإيطالي سيموني إنزاجي وقع عقده كمدير فني جديد لنادي ⁧الهلال.

وأضاف التقرير أن إنزاجي وقع على عقد⁩ لمدة عامين في باريس مع فهد بن نافل رئيس النادي.

ويبلغ راتب سيموني إنزاجي مع الهلال 26 مليون يورو عن كل موسم.

على أن يمتد عقده حتى صيف 2027، وفقا للتقارير.

وأعلن نادي إنتر رحيل إنزاجي عن الفريق بعد 4 سنوات نجح خلالهم في التتويج بـ6 ألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكانت الجريدة قد كشفت أن إنزاجي سيصل إلى الرياض خلال الأيام الثلاثة القادمة، وأنه طلب من إدارة الهلال سرعة تدعيم صفوف الفريق.

وطالب إنزاجي التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، وفقا للصحيفة السعودية.

ولعب باستوني البالغ من العمر 26 عاما، 53 مباراة في كافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفا وصنع 6.

وكانت شبكة سكاي سبورت كشفت عن بدائل إنزاجي في إنتر، حيث طرحت إدارة النادي أسماء شابة مثل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، وروبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا.

وسيكون إنزاجي المدرب الإيطالي الثاني في السعودية بعد الإيطالي ستيفان بيولي مدرب النصر.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.