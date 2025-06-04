كأس العالم للأندية - في الجول يكشف القائمة الأقرب لـ الأهلي للسفر إلى أمريكا

تستعد بعثة الأهلي للسفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق بعثة الأهلي من مطار القاهرة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في رحلة ستستغرق 22 ساعة إلى مدينة ميامي.

ويكشف لكم FilGoal.com القائمة الأقرب للسفر مع بعثة الأهلي مساء اليوم.

الحراس: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار

سيلتحق بالبعثة كل وسام أبو علي عقب مشاركته مع منتخب فلسطين وأحمد رمضان عقب مباراة الإسماعيلي وسيراميكا وأحمد مصطفى "زيزو" بعد الإعلان عن الصفقة.

ويترأس البعثة بشكل مؤقت خالد مرتجي حتى لحاق محمود الخطيب رئيس النادي بالبعثة في وقت لاحق.

وفي حالة وافق خوسي ريبييرو مدرب الأهلي على توسيع القائمة سيفاضل من بين الأسماء التالية للحاق بالبعثة.

عبد الله بوستنجي - كريم وليد – خالد عبد الفتاح – عمر الساعي – محمد عبد الله - كريم فؤاد – وكاباكا - حمزة عبد الكريم - أحمد عابدين - محمد ياسر.

ويلعب الأهلي المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

ويتواجد الأهلي بالمجموعة الأولى بجانب كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.