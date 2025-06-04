تقرير: نيوم السعودي يستهدف التعاقد مع مدرب سان جيرمان السابق

يهتم نادي نيوم السعودي بالتعاقد مع الفرنسي بكريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق، حسب تقارير فرنسية.

وذلك بعد أيام من رحيل نن تدريب الدحيل القطري.

وأوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن نادي نيوم أبدى اهتماما كبيرا بالتعاقد مع مدرب نادي لوس أنجلوس السابق.

وأضاف التقرير أن النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز يتطلع إلى التعاقد مع مدرب جديد مبكرا من أجل التحضير للموسم الجديد.

المدرب البالغ من العمر 58 عامًا كان على وشك التدريب في السعودية عام 2024 لكن نادي الدحيل القطري رفض عرضا من اتحاد جدة، للتنازل عن المتبقي من عقد الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب الفريق، حسب بعض التقارير.

وقتها كان جالتييه الهدف الرئيسي للنمور بعد إقالة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

في ذلك الحين أوضحت صحيفة ليكيب أن إدارة اتحاد جدة قدمت عرضا لجالتييه براتب يصل إلى مليون يورو شهريًا، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

وتمسكت إدارة الدحيل بمدربها قبيل أيام بسيطة من السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا، إضافة إلى رغبتهم في الاستقرار الفني داخل الفريق.

من جانبه، رفض جالتييه الدخول في صراع مع مجلس إدارة نادي الدحيل حول العرض المقدم من نادي اتحاد جدة، مشيرًا إلى تنفيذ ما سيتفق عليه الطرفان السعودي والقطري في المفاوضات، التي انتهت إلى طريق مسدود، حسب التقارير.