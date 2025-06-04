رومانو: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريان شرقي.. ويرسل عرضه الأول لـ ليون

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

ريان شرقي - ليون

توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع ريان شرقي جناح أولمبيك ليون حول ضمه هذا الصيف، حسب فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات.

اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ألمح للرحيل عن ليون هذا الصيف.

وأوضح رومانو أن سيتي اتفق مع شرقي على عقده الشخصي، ويتبقى التوصل لاتفاق مع ليون.

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أضاف أن سيتي سيرسل عرضه الرسمي إلى ليون خلال الساعات القادمة.

وذلك بعد محادثات أولية بين الناديين.

قبل أيام، أوضحت تقارير أن سيتي ينافس ليفربول وتشيلسي وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

ولفتت التقارير إلى أن سيتي يسعى لضم اللاعب مقابل 20 أو 25 مليون جنيه استرليني، بعد انسحابه من سباق ضم فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

فيما أفادت شبكة ذا أثليتك يوم الثلاثاء أن أرني سلوت مدرب ليفربول تفاوض بنفسه مع ريان شرقي جناح أولمبيك ليون قبل أن تتسارع وتيرة المفاوضات مع فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

وأوضح التقرير أن سلوت سافر إلى جنوب فرنسا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مباشرة مع ريان شرقي.

وذلك قبل أن تتسارع وتيرة مفاوضات ليفربول مع باير ليفركوزن بشأن فلوريان فيرتز.

ويرغب سيتي في تعويض رحيل كيفن دي بروين وبعض اللاعبين المحتمل رحيلهم هذا الصيف.

وكشف التقرير أن فولام وبوروسيا دورتموند حاولا ضم اللاعب من قبل.

قبل أيام، أعلن ريان شرقي جناح ليون رحيله من الفريق الصيف المقبل.

وشارك اللاعب الشاب في فوز ليون على أنجيه 2-0 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وقال شرقي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أعتقد أنها هذه هي آخر مباراة لي مع ليون".

وأضاف "لم أقم أبدا بخيانة نادي ليون، لقد بذلت كل شيء من أجل هذا القميص".

وتابع "مستقبلي؟ لا أدري إلى أين سيأخذني القدر".

وواصل "أنا فخور بما قدمته إلى ليون طوال 14 عاما، قدمت كل ما لدي بشغف وتصميم".

وأتم "مهما حدث سأعود إلى ليون في يوم من الأيام".

ويمتد عقد ريان شرقي مع ليون حتى صيف 2026، لكنه اتفق مع النادي منذ فترة أنه سيرحل في صيف 2025.

وبحسب راديو مونت كارلو الفرنسي، فإن ليون يرغب في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل البالغ من العمر 21 عاما.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

شرقي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

ولعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، ثم تلقى الاستدعاء لمنتخب فرنسا الأول في المعسكر المقبل وفضل عدم تمثيل منتخب الجزائر.

في موسم 2024-2025 سجل شرقي 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب شرقي 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.

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