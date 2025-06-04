خبر في الجول - أحمد رمضان يحصل على تأشيرة أمريكا.. وموقفه من السفر مع بعثة الأهلي

حصل أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

أحمد رمضان النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على تأشيرة أمريكا بنجاح تمهيدا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وينتظر رمضان موقف سيراميكا كليوباترا ليعرف ما إذا كان سيسافر مع بعثة الأهلي مساء اليوم إلى أمريكا من عدمه ولكن الأقرب هو أن يلحق بالبعثة عقب المشاركة في مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم بنصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون أحمد رمضان خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

من هو أحمد رمضان؟