خبر في الجول - أحمد رمضان يحصل على تأشيرة أمريكا.. وموقفه من السفر مع بعثة الأهلي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 11:56

كتب : محمود حمدي

منتخب مصر - أحمد رمضان

حصل أحمد رمضان لاعب سيراميكا كليوباترا على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

أحمد رمضان

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب حصل على تأشيرة أمريكا بنجاح تمهيدا للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف تفاصيل انتقال أحمد رمضان من سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي مصدر مقرب من أحمد رمضان يكشف لـ في الجول موعد انتقاله لـ الأهلي خبر في الجول – الأهلي يتفق مع سيراميكا على ضم محمد شكري.. وجلسة تحسم مصير أحمد رمضان خبر في الجول - تمت.. أحمد رمضان على أعتاب الأهلي

وينتظر رمضان موقف سيراميكا كليوباترا ليعرف ما إذا كان سيسافر مع بعثة الأهلي مساء اليوم إلى أمريكا من عدمه ولكن الأقرب هو أن يلحق بالبعثة عقب المشاركة في مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم بنصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق التفاصيل المالية للصفقة، إذ ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 10 ملايين جنيه.

وسيتواجد بند في عقد اللاعب يتيح للأهلي التعاقد معه بشكل نهائي مقابل 30 مليون جنيه.

ويأتي ذلك ضمن خطة الأهلي لتدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية والاستعدادا للموسم الجديد.

وتدرج رمضان في صفوف ناشئين الأهلي ورحل لوادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 ورحل بعد عامين لسيراميكا كليوباترا.

وخاض المدافع الدولي البالغ 28 عاما 25 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا سجل هدفا وصنع آخر.

وسيكون أحمد رمضان خامس صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد بعد محمود حسن "تريزيجيه" الذي أعلن الأهلي ضمه بشكل رسمي.

وكذلك التونسي محمد علي بن رمضان الذي ينتظر الأهلي نهاية الدوري للإعلان عن التعاقد معه.

وأيضا أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الذي اتفق مع الأهلي على الانضمام له بنهاية تعاقده في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى محمد أحمد "سيحا" حارس مرمى المقاولون العرب والمعار إلى حرس الحدود.

من هو أحمد رمضان؟

حامد فهيم مدربه في شباب الأهلي أطلق عليه لقب "بيكهام" لتميزه في الركلات الثابتة، كما شبَّهه أشقاءه بإبراهيم سعيد لإجادته حينها في مركزي الدفاع والوسط المدافع.

بدأ ممارسة الكرة بعمر 7 سنوات وتدرب في مدرسة الكرة بالسنبلاوين، انضم للأهلي بعد النجاح في الاختبارات على يد بدر رجب سامي قمصان طلب منه التحول من قلب دفاع لمنتصف الملعب وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

يعشق ديفيد لويز وتشيلسي ويشجع ريال مدريد في إسبانيا.

أعير من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة وعاد للأهلي في 2020 وأعير مجددا لسموحة ثم انضم لسيراميكا كليوباترا في صيف 2022.

توج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما مع منتخب مصر في 2019 وشارك في أولمبياد طوكيو 2020، وارتدى قميص منتخب مصر مرتين تحت قيادة روي فيتوريا.

ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك لكن سيراميكا تمسك بالإبقاء عليه وجدد تعاقده لـ 3 مواسم إضافية.

أحمد رمضان سيراميكا كليوباترا الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - أحمد رمضان يسافر مع بعثة الأهلي إلى أمريكا كأس العالم للأندية - في الجول يكشف القائمة الأقرب لـ الأهلي للسفر إلى أمريكا تقرير: الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة فيليبي ميلو: الأهلي ريال مدريد إفريقيا.. ويحب الفوز دائما الأهلي يتدرب في نيو جيرسي وفلوريدا.. ملاعب تدريب الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية ريبيرو يتحدث عن اللاعبين المميزين في الأهلي ومن يحتاجون لمزيد من العمل.. وهدفه بالمونديال منافس الأهلي - بوسكيتس: كأس العالم تعني الكثير لأي لاعب.. والافتتاح ضد فريق عظيم الخلود السعودي: إنهاء إعارة ديانج ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
تقرير: عقبة مالية أمام ميتروفيتش قبل مغادرة الهلال 3 دقيقة | سعودي في الجول
بعد مساعد كلوب.. جوارديولا يضم محلل أداء ليفربول إلى جهازه 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - استفسار فرنسي لإمكانية ضم إبراهيم عادل 37 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ريال مدريد يتحرك لضم ماستانتونو جوهرة ريفر بليت 49 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - ماييلي يتلقى عروضا سعودية وقطرية لضمه 50 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب السعودية يستعيد مدافعه قبل مواجهة البحرين ساعة | سعودي في الجول
كما كشف في الجول - سموحة يعلن تعيين أحمد عبد العزيز مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة المصرية
سيغيب عن نهائي كأس مصر.. فيستون ماييلي ينضم لتدريبات الكونغو الديموقراطية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 3 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر 4 "عقده ينتهي في 1 يوليو".. الزمالك يستعجل التحقيق في شكواه ضد زيزو
/articles/506616/خبر-في-الجول-أحمد-رمضان-يحصل-على-تأشيرة-أمريكا-وموقفه-من-السفر-مع-بعثة-الأهلي