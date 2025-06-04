ذا تايمز: برشلونة معرض لعقوبات كبيرة في دوري أبطال أوروبا لخرق قواعد اللعب المالي النظيف

كشفت صحيفة ذا تايمز عن إمكانية فرض عقوبات على برشلونة بسبب خرق قواعد المالي النظيف.

وفقا للصحيفة فإن العقوبات ستوقع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وستكون ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي الخرق بسبب تقديم برشلونة لتقارير مالية غير صحيحة عن دخله للعام الثاني على التوالي.

وقد يتعرض برشلونة للعقوبة بتسجيل عدد محدود من اللاعبين في قائمته أو خصم نقاط من رصيده في البطولة بالموسم المقبل.

وكان برشلونة قد تعرض لغرامة قيمتها 500 ألف يورو في الموسم الماضي لنفس السبب وحذرته المحكمة من تكرار الأمر وإلا سيتم فرض عقوبات أكبر وهو ما حدث.

تشيلسي وأستون فيلا أيضا قد يواجهان عقوبات لنفس السبب ولكن عقوبتهما ستكون أقل كونها تحدث للعام الأول وليس مثل برشلونة الذي كرر الخطأ.

وكان برشلونة قد وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا قبل أن يقصى من قبل إنتر.