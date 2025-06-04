تقرير مغربي: اهتمام خليجي بضم يحيى عطية الله

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الأهلي

يقترب المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي من الانتقال إلى أحد الفرق الخليجية، وذلك بعد منافسات كأس العالم للأندية، حسب تقارير مغربية.

اللاعب المعار من سوتشي الروسي سيخوض مع الأهلي مونديال الأندية خلال الفترة ما بين 14 يونيو و13 يوليو.

وذكر موقع البطولة المغربي أن عطية الله يحظى باهتمام فريقين، من بين أكبر الأندية الخليجية.

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وأضاف التقرير أن عطية الله يتفاوض مع الفريقين، ويقترب من الانتقال إلى أحدهما بعد كأس العالم للأندية.

إذ تنتهي حينها فترة إعارة اللاعب من سوتشي الروسي إلى الأهلي.

قبل أيام، أوضح محسن المعادي وكيل أعمال يحيى عطية الله لاعب الأهلي أن ناديه لم يحدد قراره بشأن تفعيل بند الشراء في عقده من سوتشي الروسي.

وقال المعادي لـ إم بي سي مصر 2: "لا نعرف موقف الأهلي بشأن تفعيل بند أحقية الشراء في عقد يحيى عطية الله".

وأكمل "ينتهي عقد عطية الله بانتهاء بطولة كأس العالم للأندية".

وأتم "يوجد أندية عربية استفسرت عن موقف عطية الله مع الأهلي لكن لا يوجد أي عروض رسمية اللاعب ينتظر قرار الأهلي ويفضل الاستمرار معه".

وتعاقد الأهلي مع عطية الله لمدة موسم على سبيل الإعارة من سوتشي الروسي مع بند أحقية الشراء.

وكان عطية الله قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية يوم 12 أبريل الماضي خلال مواجهة بيراميدز.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم الجاري.

وخاض عطية الله 21 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

ونجح الدولي المغربي في تسجيل هدف وصناعة ثلاثة آخرين خلال مشواره مع الأهلي.

الأهلي سوتشي يحيى عطية الله
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