أثليتك: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق لضم لاعب ميلان

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز - ميلان

توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان بشأن ضم لاعب الوسط تيجاني ريندرز ، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل نحو 55 مليون يورو + مكافآت مرتبطة بالأداء.

ويستعد اللاعب الهولندي للخضوع للكشف الطبي في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

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ومن المتوقع أن يوقع ريندرز على عقد يربطه بالفريق السماوي لمدة 5 مواسم، وفقا للتقرير.

وكثف نادي مانشستر سيتي جهوده لضم تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان قبل كأس العالم للأندية هذا الشهر.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي سيعود إلى التدريبات يوم الاثنين المقبل بعد فترة من الراحة عقب نهاية الموسم المنصرم للدوري الإنجليزي يوم 26 مايو الماضي.

ويسعى سيتي لتجديد دماء الفريق بعد رحيل كيفن دي بروين مع نهاية الموسم، وإمكانية رحيل برناردو سيلفا.

ويأمل مانشستر سيتي أيضًا أن يضم مورجان جيبس وايت لاعب نوتنجهام فورست إلى النادي هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن مستقبل لاعبين مثل إيدرسون وماتيوس نونيس غير مؤكد.

قبل عدة أيام، بدأ مانشستر سيتي الإنجليزي في التفاوض مع ميلان الإيطالي لضم ريندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف شبكة ذا أثلتيك عن وضع مانشستر سيتي لـ ريندرز كهدف رئيسي لتعزيز قائمته في خط الوسط.

وأشار التقرير إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم لاعب الوسط الهولندي، رغم التعاقد مع نيكو جونزاليس من بورتو، وعودة رودري من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ووضع مانشستر سيتي، تيجاني ريندرز ضمن قائمة مكونة من 3 أسماء لضمهم في انتقالات الصيف.

وانضم ريندرز صاحب الـ26 عاما، إلى ميلان في صيف 2023، وشارك وشارك في 101 مباراة مع النادي الإيطالي.

ولعب تيجاني ريندرز 54 مباراة في الموسم المنصرم، وساهم في فوز ميلان بكأس السوبر الإيطالي يناير الماضي.

وسجل ريندرز 15 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ووقع ريندرز عقدًا جديدًا هذا الموسم مع ميلان يقضي ببقائه حتى عام 2030.

ولعب تيجاني لمدة 5 سنوات مع ألكمار الهولندي شارك خلالهم في 128 مباراة مع الفريق.

كما شارك ريندرز في 22 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وكان ظهوره الأول عام 2023.

وساهم ريندرز في وصول المنتخب الهولندي إلى نصف نهائي يورو 2024، قبل الخسارة أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

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