"اليوم أعود إلى حيث بدأت الحكاية".. رسالة من تريزيجيه بعد الانضمام لـ الأهلي

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي

أرسل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق بعد عودته من جديد.

تريزيجيه

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تعاقده مع تريزيجيه بداية من كأس العالم للأندية وبعقد لمدة 5 مواسم.

"جماهير الأهلي الوفية"

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"اليوم أعود إلى حيث بدأت الحكاية... إلى النادي الأهلي العظيم، الذي علّمني كيف يكون الشغف، وكيف تكون البطولة، وكيف يكتب الإنسان قصة كفاحه. عودة إلى أول مراوغة قمت بها، وأول هدف هتفت له القلوب، وأول بطولة قدمت من أجلها العرق وغلبتني فيها الدموع".

"لقد أيقظت هذه العودة الطفل الكامن في داخلي، ذاك الذي كان يحلم فقط بلمس الكرة على أرض التتش، ويرى في كل نداء من الجماهير وعدًا بحلم قادم، لقد تجدد الشغف، وتجدد العهد، لذلك أمدّ يدي بكل محبة وشكر إلى إدارة النادي، وزملائي اللاعبين، وجماهير الأهلي العظيمة، التي منحتني استقبال الأبطال... والله إن في قلبي لكم من المحبة والامتنان ما تعجز الكلمات عن وصفه، فأنتم نبض الأهلي، وسنده الحقيقي".

"أعدكم، أمام الله وأمام هذا الشعار الذي لا يُرفع إلا للذهب، أن أبذل الغالي والنفيس، وأن أقاتل في كل دقيقة من أجل أحلامكم، فما تعلمته في الأهلي أن العرق وسام، والكفاح شرف، والطموح لا يعرف حدودًا، فدعونا نبدأ هذه الرحلة معًا، فالتاريخ لا يُكتب بالكلمات، بل يُصنع بالأفعال".

وبذلك يعود تريزيجيه إلى صفوف الأهلي بعد 10 سنوات من رحيله.

تريزيجيه بدأ مسيرته بين صفوف ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وفي صيف 2015 انتقل إلى أندرلخت البلجيكي على سبيل الإعارة لمدة عام، تحولت إلى بيع نهائي في العام التالي.

وأعار أندرلخت اللاعب المصري إلى موسكرون في موسم 2016-2017، ثم انتقل إلى قاسم باشا في صيف 2017 معارا، قبل أن يتعاقد معه نهائيا في الصيف التالي.

وفي صيف 2019 انتقل تريزيجيه من قاسم باشا إلى أستون فيلا، وخرج منه معارا إلى باشاك شهير في شتاء 2022 لمدة 6 أشهر، قبل انتقاله إلى طرابزون سبور.

محمود حسن تريزيجيه الأهلي
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