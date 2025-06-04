مواعيد مباريات الأربعاء 4 يونيو - البرتغال ضد ألمانيا.. ونصف نهائي كأس عاصمة مصر

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تقام اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو والقنوات الناقلة.

نصف نهائي كأس عاصمة مصر

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البنك الأهلي × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.

نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا × البرتغال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري الأمم الأوروبية كأس عاصمة مصر مواعيد مباريات الأربعاء
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