مواعيد مباريات الأربعاء 4 يونيو - البرتغال ضد ألمانيا.. ونصف نهائي كأس عاصمة مصر

مؤتمر برونو: كان من السهل الانتقال إلى الهلال.. ولكني رفضت لذلك السبب

دي مارزيو: مودريتش وافق على عرض ميلان.. و24 ساعة تحسم الصفقة

"الأكبر في إيطاليا منذ كالتشيو بولي".. تقرير يكشف عن فضيحة مالية لنادي إنتر

تقرير: إنزاجي يحصل على راتب سنوي 25 مليون يورو.. ويطلب ضم مدافع إنتر

بعد ضربة جزاء ألفاريز.. تعديل جديد في قانون كرة القدم بدءًا من يوليو

إنتر يعلن رحيل إنزاجي

سكاي: إنزاجي يرحل عن إنتر بعد اجتماع حاسم.. ويوقع لـ الهلال هذا الأسبوع

كومو يتعاقد مع أليكس فالي من برشلونة بشكل نهائي