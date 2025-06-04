مواعيد مباريات الأربعاء 4 يونيو - البرتغال ضد ألمانيا.. ونصف نهائي كأس عاصمة مصر
الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 10:26
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يونيو والقنوات الناقلة.
نصف نهائي كأس عاصمة مصر
البنك الأهلي × إنبي.. 8:00 مساء - أون سبورت 2.
الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا.. 8:00 مساء - أون سبورت 1.
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
ألمانيا × البرتغال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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