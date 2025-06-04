مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول الموقف حال إصرار مصيلحي على الاستقالة

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 00:42

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

أعلن محمد مصيلحي استقالته من رئاسة نادي الاتحاد السكندري قبل نهاية دورة المجلس الحالية.

وتنتهي فترة المجلس الحالية بإقامة الانتخابات في نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري قد رفض بالإجماع قرار مصيلحي بالاستقالة، وتنتظر وزارة الشباب والرياضة النظر في الاستقالة قبل البت في الأمر.

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وكشف مصدر من الاتحاد السكندري الموقف حال أصر مصيلحي على الاستقالة لـ FilGoal.com:

"يتم تصعيد نائب الرئيس للقيام بمهام الرئيس لحين انعقاد أول جمعية عمومية، وفقا للائحة النادي".

وتابع "في حال وجود استقالات أخرى من المجلس وأصبح عدد الأعضاء أقل من 5، يتم تشكيل لجنة من مدير النادي والمدير التنفيذي ومدير النشاط الرياضي لإدارة النادي لحين انعقاد أول جمعية عمومية".

واختتم تصريحاته "يتم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد لها وهو نوفمبر المقبل".

وقرر مصيلحي الاستقالة حاليا وعدم الانتظار لنهاية دورة المجلس الحالية.

وأوضح مصيلحي خلال بيان أن سبب الاستقالة يعود إلى أسباب صحية وعائلية خاصة.

وأيضا سبب الاستقالة نتيجة لما صدر مؤخرا من تجاوزات مؤسفة من فئة من الجماهير تجاوزت كل حدود الاحترام والأدب وطالته شخصيا وأسرته، وهو أمر وصفه بأنه لا يمكن قبوله أو التهاون فيه خاصة بعد سنوات من العطاء الصادق والعمل المتواصل لرفعة كيان الاتحاد السكندري.

وشدد مصيلحي أن الاستقالة قرار نهائي لا رجعة فيها.

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