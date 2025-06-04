تقرير: الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة

يسعى الهلال السعودي لتدعيم صفوفه خلال منافسات كأس العالم للأندية بضم نجولو كانتي لاعب وسط اتحاد جدة.

وقضى كانتي موسمين رفقة اتحاد جدة وتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم.

وكشفت قنوات الكاس وفقا لمصادرها أن الهلال يسعى لضم نجولو كانتي على سبيل الإعارة.

ويأتي قرار الهلال من أجل تدعيم صفوفه قبل كأس العالم للأندية.

وتوج اتحاد جدة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على القادسية بنتيجة 3-1 في المباراة النهاية.

وحصد الاتحاد الثنائية المحلية بعدما توج من قبل هذا الموسم بلقب الدوري السعودي.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 10 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين والأول منذ 2018 كثالث أكثر الفرق تتويجا بعد الأهلي (13) والهلال (11).

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.