خبر في الجول - المصري يستفسر عن طلبات الشعباني وموكوينا وبوميل

الأربعاء، 04 يونيو 2025 - 00:18

كتب : حامد وجدي

معين الشعباني - مدرب المصري

يواصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي سعيه لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود الفريق بالموسم المقبل.

وتولى ميمي عبد الرازق تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا للتونسي أنيس بوجلبان.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المصري تواصل مع 3 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة الفريق بالموسم المقبل.

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واستفسر المصري عن الطلبات المادية للتونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، والحاصل مؤخرا مع نهضة بركان على لقبي الدوري المغربي والبطولة الكونفدرالية.

كما استفسر المصري عن إمكانية التعاقد مع رولاني موكوينا مدرب صنداونز والوداد السابق.

وكذلك دخل الفرنسي باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار ومولودية الجزائر وأم صلال القطري ضمن حسابات النادي البورسعيدي.

ووعد كامل أبو علي رئيس المصري البورسعيدي بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين للموسم المقبل.

وأعلن كامل أبو علي رئيس النادي المصري تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه. (طالع التفاصيل)

وقال أبو علي في تصريحات نشرها حساب النادي: "الحصول على المركز الرابع إنجاز في ظل ظروف الفريق الحالية ولاعبي المصري أبطال، وشاهدت مباراة الحرس الأخيرة مع حمزة أبو علي وسعدنا جدا بالفوز".

وأكمل "أشكر ميمي عبد الرازق وسيكون على رأس لجنة التخطيط بالنادي، ونسعى لتدعيم الفريق الأول بشكل قوي خلال الفترة المقبلة".

ووعد "انتظروا التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المتميزين، وسنعود للتدريب ببورسعيد خلال الفترة المقبلة".

وأردف "فاتورة المشاركة الإفريقية باهظة للغاية ومع ذلك سعيد جدا بالتأهل للكونفدرالية ".

وشدد "ميزانية النادي تضاعفت مرات ومرات خلال السنوات الأخيرة، وندعم ميزانية النادي بما لا يقل عن 250 مليون جنيه".

وتابع "بدأنا في الخطوات التنفيذية لتأسيس الشركة الاستثمارية، وأشكر محب حبشي محافظ بورسعيد على التزامه التام بدعم النادي المصري، وأقدر وبشدة عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، وسأدعم مركز شباب الاستاد عند البدء في مشروعه الجديد".

وأتم "غير راض تماما عن معدلات التنفيذ باستاد المصري، وسددنا كافة ديون المصري بنحو 250 مليون جنيه".

المصري معين الشعباني رولاني موكوينا
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