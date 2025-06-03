فيليبي ميلو: الأهلي ريال مدريد إفريقيا.. ويحب الفوز دائما

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - فيليبي ميلو

أثنى البرازيلي فيليبي ميلو مدافع بالميراس وفلومينينسي السابق، على النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادمين.

ويواجه الأهلي منافسه بالميراس البرازيلي ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.

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وأوضح فيليبي ميلو في تصريحات لقناة أون سبورت: "الأهلي فريق قوي وعنيد، ومعروف عالميا، فهو ريال مدريد إفريقيا".

وأتم "الأهلي فريق يحب الفوز دائما، وأي فريق سيلعب أمامه سيواجه صعوبات كبيرة".

مباراة الأهلي أمام بالميراس ستكون الثانية في ترتيب مباريات المجموعة وتقام يوم الخميس 19 يونيو الساعة السابعة مساءً.

وواجه ميلو منافسه الأهلي مرتين في كأس العالم للأندية، بقميصي بالميراس وفلومينينسي.

نجح الأهلي في الفوز على حساب بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية 2021.

فيما نجح فيليبي ميلو في قيادة فلومينينسي بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2024.

الأهلي فيليبي ميلو كأس العالم للأندية
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