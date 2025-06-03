أحمد سالم لـ في الجول: سنتخذ إجراءات تصعيدية حال تعاقد الأهلي مع زيزو قبل 12 يونيو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن استقرار النادي على اتخاذ قرارات تصعيدية حال أتم أحمد زيزو انتقاله إلى الأهلي قبل 12 يونيو الجاري.

وكان الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة المصري في خطاب رسمي بنهاية تعاقد أحمد زيزو يوم 12 يونيو.

ويأتي ذلك بسبب إقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 يونيو الجاري.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "إذا أتم الأهلي تعاقده مع أحمد زيزو قبل يوم 12 يونيو الجاري سنتخذ إجراءات تصعيدية للحصول على حقوق نادي الزمالك".

وينتهي موسم الزمالك يوم الخميس الموافق 5 يونيو الجاري بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الزمالك رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ضد العقوبات الموقعة عليه.

وخضع زيزو لجسلة تحقيق داخل مقر الزمالك الأسبوع الماضي، تظلم خلالها ضد العقوبات الموقعة عليه.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، رفض التظلم المقدم من زيزو مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه.

وأوضح الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

كما قرر الزمالك تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.