الأهلي يتدرب في نيو جيرسي وفلوريدا.. ملاعب تدريب الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 23:35

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي - فاركو

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مقرات تدريب الأندية خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ.

ويخوض الأهلي تدريباته على ملعب جامعة "نوڤا ساوث إيسترن" في ولاية فلوريدا، ومدرسة "بينجري" في ولاية نيو جيرسي.

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وتتدرب فرق مجموعة الأهلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي في الأماكن التالية.

إنتر ميامي صاحب الأرض

يتدرب إنتر ميامي في مركز تدريب إنتر ميامي في مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

بالميراس البرازيلي

يتدرب الفريق البرازيلي في ملعب جامعة كارولاينا الشمالية في مدينة جرينسبورو بولاية كارولاينا الشمالية.

بورتو البرتغالي

يتدرب بطل البرتغالي في ملعب جامعة روتجرز الحكومية، في مدينة بيسكاتاواي بولاية نيوجيرسي.

ويخوض الهلال السعودي تدريباته على ملعب مركز دي سي يونايتد في ولاية فيرجينيا، ومركز تدريب ناشفيل بولاية تينيسي.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

فيما يخوض الوداد المغربي تدريباته على ملعب مدرسة لاندن في ولاية ماريلاند، والعين الإماراتي على ملعب مدرسة "إيبيسكوبال" العليا بولاية فيرجينيا.

ويلعب العين والوداد في المجموعة السابعة إلى جانب مانشستر سيتي ويوفنتوس.

ويضم العين الإماراتي بين صفوفه المدافع المصري رامي ربيعه.

ويخوض مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، تدريباته على ملعب جامعة لين الخاصة في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا.

أما الترجي التونسي فيخوض تدريباته على ملعب جامعة أوكلاند بولاية ميتشيجان.

ويخوض الترجي البطولة في المجموعة الرابعة مع تشيلسي الإنجليزي، وفلامينجو البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي.

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