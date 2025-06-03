ريبيرو يتحدث عن اللاعبين المميزين في الأهلي ومن يحتاجون لمزيد من العمل.. وهدفه بالمونديال

كشف خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عن رأيه في لاعبي الفريق وهدفه في كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي قد أعلن عن تولي خوسيه ريبيرو قيادة الفريق عقب نهاية مسابقة الدوري.

وقال ريبيرو عبر قناة النادي: "لاعبو الأهلي يمكنهم اللعب في أكثر من مركز ويمتلكون الشغف دائما للفوز بالبطولات".

وكشف "هناك لاعبون كنت أعلم قدراتهم قبل قدومي أثناء تحليلهم خلال مواجهة أورلاندو والأهلي، وهناك آخرون مميزون شاهدتهم في تدريباتي الأخيرة مع الفريق، وبدون ذكر أسماء هناك لاعبون آخرون لديهم بعض الأخطاء في التمركز ويحتاجون للمزيد من العمل وذلك ما سنعمل عليه، أحب عدم الحديث عن لاعب بعينه وأحب العمل الجماعي".

وتابع "أحب المنافسة بين اللاعبين وأحب أن يكون المستوى متقارب بينهم خاصة مع ضغط الموسم وحاجتك لجميع اللاعبين في الفريق".

وأوضح المدرب الإسباني "سأواجه صعوبة أسبوعيا لاختيار تشكيل الأهلي بسبب وجود لاعبين مميزين، وأنا من مدرسة عدم إحداث تغييرات كبيرة في التشكيل إلا بسبب ضغط المباريات والمسابقات".

أما عن الصفقات فأجاب "هناك عدد من اللاعبين المميزين في أورلاندو، لكن لم أتحدث أبدا عن ضم اي لاعب منهم أو أي لاعب آخر للأهلي".

وأضاف "هناك من رحلوا عن الأهلي ونحتاج تغطية مراكزهم لكنني أثق في المجموعة الحالية، أعتقد بعد نهاية مشوارنا في كأس العالم للأندية يمكننا تحديد النواقص في الفريق والنظر لسوق اللاعبين".

وبسؤاله عن ضغط جماهير الأهلي قال: "إذا أردت أن تكون فريق كبير فيجب عليك تقبل ضغط الجماهير، وأنا أحب ضغط الجماهير لأن ذلك يمنحنا دفعة للأمام".

أما عن كأس العالم للأندية فأجاب "أريد المنافسة خلال اللعب بكأس العالم للأندية، وكل تركيزنا حاليا على مواجهة إنتر ميامي، ونحضر اللاعبين نفسيا من أجل الفوز بتلك المباراة لأن ذلك سيمنحنا دفعة كبيرة خلال البطولة".

وشدد "مجموعتنا في كأس العالم للأندية صعبة جدا وبها فرق مميزة وجودتهم مرتفعة، وأعتقد أن بإمكاننا المنافسة مع الفرق الثلاثة".

وواصل "إنتر ميامي يمتلك لاعبين سبق لهم التتويج بكل البطولات الممكنة في العالم، أعلم أنهم ليسوا في قمة مستواهم المعروف ولكن يجب الحذر منهم وعدم منحهم الفرصة، وأيضا بالميراس وبورتو من الفرق المميزة، لكننا سنسير خطوة بخطوة ونعمل ما لدينا".

واختتم ريبيرو تصريحاته "أحب كرة القدم وأن يحب الجماهير مشاهدة ما نقدمه، بالتأكيد الانتصار مهم لكن الأفضل دائما أن تفوز وأنت تلعب بشكل جمالي جيد".

من هو ريبيرو؟

تقرير سابق من صحيفة ذا سيتيزين الجنوب إفريقية بعنوان من هو ريبيرو؟ وذلك قبل تولي قيادة أورلاندو في إشارة لعدم شهرة المدرب الإسباني وقتها.

وبدأ ريبيرو -47 عاما- مهمته التدريبية في 2014 عندما بدأ كمدرب مساعد بعد فترة كمدرب في أكاديمية سيلتا فيجو.

وعمل ريبيرو كمدرب مساعد مع فرق هونكا وهلسينكي في فنلندا قبل أن يتولى قيادة إنتر توركا كمدير فني في يناير 2019 ولمدة 3 سنوات.

وكانت محطته الثانية كمدير فني هي قيادة أورلاندو في صيف 2022 ولمدة 3 مواسم.