ماركينيوس: وجود أنشيلوتي يعيد الأمل إلى البرازيل

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 23:18

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يرى ماركينيوس مدافع منتخب البرازيل أن تواجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني يعيد الأمل إلى البرازيل في وقت صعب.

وسيخوض أنشيلوتي مباراته الرسمية الأولى مع البرازيل يوم الخميس ضد الإكوادور ضمن الجولة 15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحافي "هذه الانطلاقة الجديدة، هذه الحيوية تعيدان الأمل في هذا الوقت الصعب".

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وأضاف ماركينيوس "سبق له (أنشيلوتي) أن أظهر مدى قدراته وذكائه، فهو يدرك كيفية الاعتماد على اللاعبين واستغلال نوعيتهم لوضعها في خدمة اللعب الجماعي".

وكان المنتخب البرازيل مني بخسارة عريضة في آخر ظهور له في التصفيات على يد غريمه التقليدي الأرجنتين 1-4 ما أدى الى إقالة المدرب دوريفال جونيور من منصبه.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في التصفيات لكنها تتخلف بفارق 10 نقاط عن الأرجنتين حاملة اللقب في النسخة الأخيرة والتي ضمنت التأهل إلى النهائيات العام المقبل.

يذكر أن ماركينيوس توج مؤخرا رفقة باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر ميلان 5-0 بالمباراة النهائية.

منتخب البرازيل أنشيلوتي
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