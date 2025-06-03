ريبيرو: التدريب عوض حلمي كلاعب محترف.. أعلم اختلاف الطموحات في الأهلي وأحب التحديات

تحدث خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عن مهمته الجديد بعد إعلان تعاقده بشكل رسمي مع المارد الأحمر.

وكشف ريبيرو عن علمه باختلاف الثقافة والطموحات في الأهلي عن تجاربه السابق لكنه متحمس للتحدي المقبل.

وقال خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي عبر قناة النادي: "كنت متأكد من الصخب الكبير بعد إتمام تعاقدي مع الأهلي بسبب علمي بحجم النادي ومكانته وكنت أعلم ذلك مسبقا وشاهدته عندما واجهت الفريق من قبل".

وتابع "لم ألعب كرة قدم بشكل محترف، بدأت التفكير في ذلك بعمر 19 عاما لكن فكرت بعد ذلك في الاتجاه للتدريب ودرست الأمر، وعوضت حلمي بأن أكون لاعب محترف بتواجدي كمدرب محترف".

وأضاف "تعلمت الكثير من تجربة أورلاندو خلال 3 سنوات قضيتهم في النادي وتوجت بـ 3 ألقاب، كنت أقود مشروعا للنادي ونجحنا في العودة إلى بطولة إفريقيا وعملت على تصعيد وصناعة لاعبين صغار".

وشدد ريبيرو "لم أشعر بالخوف بالانتقال إلى الأهلي، أعلم أن الثقافة هنا مختلفة والطموحات مختلفة في مصر عن جنوب إفريقيا لكن تعلمت قبول التحديات ومستعد للتعامل مع ذلك، وأعلم أن ثقافة الأهلي الأولى والأخيرة هي الفوز والتتويج بالبطولات".

وكشف ريبيرو "الأهلي بدأ مفاوضاته معي بعد رحيل مارسيل كولر، وهو مدير فني حقق نتائج جيدة مع الفريق، وأتوقع أنني جذبت انتباه الأهلي بعد رؤية ما فعلته مع أورلاندو وتصعيد عدد من اللاعبين الشباب".

وأوضح "من الصعب جدا تطبيق كل أفكاري مع الأهلي خلال الفترة القصيرة الحالية، لكن لم نغير الكثير من استراتيجية اللعب، ومن حين لآخر نضع أفكار خلال التدريب للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ونسعى لأن تكون هناك هوية للفريق في كأس العالم للأندية".

وواصل "أسعى لتأهيل اللاعبين الشباب من أجل تحضيرهم للمشاركة في المنافسات مثل اللاعبين الكبار، وأعتقد أنني قادر على تحديد المواهب الموجودة بالأهلي ليكون لهم دور بالفترة المقبلة".

وعن عدم قيادة الفريق فور التوقيع أوضح "قرار انتظاري حتى نهاية الموسم وتولي المهمة بعد الدوري رغم توقيعي للتعاقد كان قرار مجلس إدارة وأحترم ذلك، خاصة أن الأهلي كان في منافسة شرسة مع بيراميدز على اللقب وربما دخولي يتسبب في ارتباك الفريق وكان الأفضل الانتظار واحترام قرار الإدارة، وأعتقد أنه قرار ذكي للحفاظ على التركيز واللاعبين خاصة مع تميز النتائج في تلك الفترة".

وتابع "أصبحت على دراية بكل شيء عن الفريق وهناك لاعبين شباب سيتواجدون معنا في كأس العالم للأندية".

كما كشف ريبيرو "بالفعل أنا من اختار عماد النحاس لمعاونتي، ومن المهم وجود مدرب محلي في الجهاز الفني لأنه يعلم الفريق جيدا وطريقة تفكير اللاعبين وذلك يساعدني كثيرا في البداية لفهم ثقافة الفريق، وأرى أنه شخص مناسب للتواجد معنا فهو متواضع جدا ويسمع كثيرا".

وواصل "أحب أن تكون دكة البدلاء في كامل تركيزها، نحن فريق عمل كامل وعلينا تحمل المسؤولية ولكل شخص دور ويهمني خلال المباريات النظر للجهاز الفني لاستشارتهم من أجل مصلحة الفريق".

واختتم ريبيرو تصريحاته "هذه أول مرة أتعامل مع سباستيان محلل الأداء في جهاز فني واحد، وسبق وأن تعاونا لكن ليس بالتواجد في الجهاز الفني وفور وصوله كان متحمسا جدا".

من هو ريبيرو؟

تقرير سابق من صحيفة ذا سيتيزين الجنوب إفريقية بعنوان من هو ريبيرو؟ وذلك قبل تولي قيادة أورلاندو في إشارة لعدم شهرة المدرب الإسباني وقتها.

وبدأ ريبيرو -47 عاما- مهمته التدريبية في 2014 عندما بدأ كمدرب مساعد بعد فترة كمدرب في أكاديمية سيلتا فيجو.

وعمل ريبيرو كمدرب مساعد مع فرق هونكا وهلسينكي في فنلندا قبل أن يتولى قيادة إنتر توركا كمدير فني في يناير 2019 ولمدة 3 سنوات.

وكانت محطته الثانية كمدير فني هي قيادة أورلاندو في صيف 2022 ولمدة 3 مواسم.