مؤتمر برونو: كان من السهل الانتقال إلى الهلال.. ولكني رفضت لذلك السبب

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - البرتغال

كشف برونو فيرنانديز نجم منتخب البرتغال ونادي مانشستر يونايتد، عن تفاصيل مفاوضات الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية المقرر انطلاقه يوم 14 يونيو، بجانب أندية ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وأوضح برونو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البرتغال أمام ألمانيا: "كانت هناك فرصة للانضمام للهلال، اتصل بي رئيس النادي وسألني إذا كنت أرغب في اللعب هناك، كانوا ينتظرونني"

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وأكمل "تحدثت مع المدرب روبن أموريم، وطلب مني عدم الرحيل والانتقال للهلال".

وأضاف "كان من السهل الانتقال إلى الهلال، أعرف اللاعبين البرتغاليين هناك جيدا، ولكنني أريد اللعب على أعلى مستوى والمنافسة على الألقاب الكبرى".

وكشف "مانشستر يونايتد لم يرغب في بيعي، إنهم لا يحتاجون إلى المال، لو كنت أرغب في الرحيل، لسمحوا لي بذلك".

وأتم "كان موسما صعبا مع يونايتد، ولم نتمكن من تحقيق أهدافنا".

ويتبقى لبرونو فيرنانديز عامين في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد.

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره الألماني في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء.

وعن تلك المباراة، رد برونو "أستمتع باللعب مع المنتخب الوطني، وأتمنى أن نصل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية".

دوري الأمم الأوروبية البرتغال ألمانيا برونو فيرنانديز
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