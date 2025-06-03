مران الزمالك - جلسة الرمادي وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ بيراميدز

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 22:51

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

واصل فريق الزمالك تحضيراته لخوض المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز بنهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن نهائي كأس مصر.

وخاض الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

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وعقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على مطالبتهم بضرورة التركيز والعمل بجدية لتحقيق الفوز وحصد لقب بطولة كأس مصر.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف محمد الشافعي مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني في ظل اقتراب المباراة.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية وخططية خلال المران، وقام بتقسيم اللاعبين لمجموعات لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية، استعداداً للقاء المرتقب.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية للتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية،

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

الزمالك بيراميدز كأس مصر
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