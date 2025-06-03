دوري المحترفين - القناة يجدد تعاقده مع عبد الناصر محمد

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

عبد الناصر محمد - كفر الشيخ

جدد نادي القناة تعاقده مع عبد الناصر محمد ليستمر في مهمة تدريب الفريق.

ويخوض نادي القناة منافسات بطولة دوري المحترفين.

وأعلن مجلس إدارة نادي القناة تجديد التعاقد مع المدير الفني عبد الناصر محمد وجهازه المعاون لقيادة الفريق بالموسم المقبل.

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وقال نادي القناة في بيان: "قرار التجديد جاء ليؤكد ثقة إدارة النادي في عبد الناصر محمد، لما أظهره من روح قيادية، وانضباط فني، وتحقيق نتائج إيجابية وضعت الفريق على الطريق الصحيح"

"ويتطلع نادي القناة، من خلال هذه الخطوة، إلى مواصلة البناء والاستقرار الفني، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين، بهدف عودة النادي إلى مكانة النادي الطبيعية بين أندية الدوري الممتاز"

"كما تؤمن إدارة نادي القناة بأن روح الفريق، والعمل الجماعي، والدعم المستمر من محبي النادي، ستكون العوامل الحاسمة في موسم يسعى فيه الفريق بكل قوة للمنافسة على الصعود، وكتابة فصل جديد في تاريخ النادي العريق".

يذكر أن أندية وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية ضمنت تواجدها الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

دوري المحترفين نادي القناة
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