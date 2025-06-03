بعد اجتماع لجنة التخطيط.. في الجول يكشف تعيين 4 نواب للمدير الرياضي في الأهلي

عقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضي لمناقشة استعدادات قطاع الكرة للموسم الجديد.

وأسفر الاجتماع عن تعيين 4 نواب لمحمد يوسف المدير الرياضي.

وجاءت القرارات كالآتي بتعيين كل من:

- وليد سليمان نائب المدير الرياضي لإدارة قطاع الناشئين

- شادي محمد نائب المدير الرياضي لإدارة شؤون الكرة النسائية

- عبد المنعم شطة نائب المدير الرياضي لشؤون الأكاديميات

- خالد بيبو نائب المدير الرياضي لإدارة فريق دلفي

وكان الأهلي قد أعلن رحيل بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين.

بينما على مستوى السيدات نجح فريق كرة القدم في موسمه الأول من تحقيق لقب كأس مصر.

وتغلبت سيدات الأهلي على وادي دجلة بهدف دون مقابل.