الركراكي يستعين بـ زحزوح لتعويض نجم ريال مدريد

سيعوض أمين زحزوح لاعب الجيش الملكي المغربي، غياب براهيم دياز نجم ريال مدريد عن مواجهتي المغرب ضد تونس وبنين.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخبي تونس وبنين خلال التوقف الدولي بشهر يونيو الجاري.

وأعلن الطاقم الطبي لمنتخب المغرب، غياب دياز عن مواجهتي تونس وبنين بسبب الإصابة.

وتعرض دياز للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ضمن ختام الدوري الإسباني.

ويلعب منتخب المغرب ضد تونس يوم 6 يونيو، ثم يواجه بنين يوم 9 من الشهر ذاته.

زحزوح الذي ارتبط اسمه بالانتقال للزمالك، يملك عروضا أوروبية وبات رحيله عن الجيش الملكي وشيكا.

ويلعب أمين زحزوح -24 عاما- في مركز صانع الألعاب وساهم في 25 هدفا مع الجيش الملكي هذا الموسم.

ونجح زحزوح في تسجيل 11 أهداف وصناعة 14 آخرين بمختلف المسابقات.