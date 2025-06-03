"محارب جديد في الجزيرة".. الأهلي يضم محمد بن رمضان ثالث صفقاته الصيفية

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 22:14

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد بن رمضان - الأهلي

أعلن النادي الأهلي التعاقد لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان قادما من فيرينتسفاروشي المجري.

وكان الأهلي أتفق مع النادي المجري على ضم بن رمضان قبل أسابيع، ثم أعلن النادي رحيل لاعبه إلى الأهلي.

ونشر الأهلي فيديو تقديم بن رمضان بعنوان "محارب جديد في الجزيرة.. بن رمضان على الأبواب".

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وحضر محمد علي بن رمضان إلى مصر قبل أيام وخضع للكشف الطبي في الأهلي.

ليتمم انتقاله إلى الأهلي ويصبح ثالث صفقات النادي الصيفية الرسمية استعدادا لكأس العالم للأندية.

وذلك بعد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الريان القطري، ومحمد أحمد "سيحا" حارس المقاولون العرب.

بن رمضان البالغ من العمر 25 عاما بدأ مسيرته الكروية مع الترجي التونسي واستمر معه منذ عام 2018 وحتى 2023 قبل الانتقال إلى المجر.

ومع ناديه السابق لعب بن رمضان موسمين ثم انتقل إلى الأهلي.

ومع منتخب تونس لعب بن رمضان 45 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

وسيشارك بن رمضان مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وسيلعب الأحمر مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويسافر الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري للمشاركة في مونديال الأندية.

الأهلي بن رمضان
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