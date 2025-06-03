منافس الأهلي - بوسكيتس: كأس العالم تعني الكثير لأي لاعب.. والافتتاح ضد فريق عظيم

أعرب سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط إنتر ميامي وقائد منتخب إسبانيا السابق عن تقديره لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

سيرخيو بوسكيتس النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وأشاد بوسكيتس بمواجهة الأهلي في الافتتاح مؤكدا على قيمته ونجاحه الكبير في القارة الإفريقية واعتياده على خوض المنافسات العالمية.

ويستهل إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي مشواره في كأس العالم للأندية في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو الجاري بمواجهة الأهلي.

وقال سيرجيو بوسكيتس لاعب إنتر ميامي عبر موقع فيفا: "أي لاعب يطمح في المشاركة بمثل هذه المباريات الكبيرة وهذه البطولات مثل كأس العالم الذي تتواجد فيه أفضل أندية العالم".

وشدد بوسكيتس "ذكرت سابقا أن كلمة (كأس العالم) مهمة جدا وتعني الكثير للاعب، وأنا سعيد بتحقيق هذا اللقب على مستوى النادي والمنتخب من قبل".

أما عن مواجهات الفريق فكشف اللاعب الإسباني "سعيد ببدء كأس العالم للأندية أمام جماهيرنا، نعلم أهمية البداية جيدا ونلعب ضد فريق عظيم -الأهلي- وهو معتاد على هذه البطولات وناجح للغاية في القارة الإفريقية، لذا ستكون مباراة صعبة جدا".

وتابع "إنتر ميامي لديه خبرة محدودة في مثل هذا النوع من البطولات، لكننا متحمسون للغاية وللمشاركة في هذا النوع من المباريات والبطولات".

واختتم بوسكيتس تصريحاته "علينا التركيز وأن نكون فريقا قويا وأن نتمتع بالخبرة والأهم من ذلك التحلي بقليل من الحظ فهو أمر ضروري أحيانا".

ويلعب الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويضم إنتر ميامي بجانب ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس كل من لويس سواريز وخوردي ألبا، رباعي برشلونة السابق.