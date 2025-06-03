بلان: التطور لا يقتصر على استقدام الأجانب.. وبنزيمة وراء قدومي للاتحاد

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 20:40

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

أشاد لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، بأهمية اللاعبين المحليين في نجاح أي مشروع كروي، مؤكدا أن التطور الحقيقي لا يعتمد فقط على التعاقد مع النجوم الأجانب، بل على تأسيس قاعدة قوية من اللاعبين المحليين.

وقاد بلان اتحاد جدة للفوز بثنئاية الدوري والكأس هذا الموسم في موسمه الأول مع الفريق.

وقال بلان في تصريحات عبر موقع الدوري السعودي: "اللاعبون الأجانب مهمون، لكنني أدركت أن اللاعبين المحليين مهمون جدًا جدًا. من الصعب تحقيق نتائج دون وجود قاعدة محلية قوية".

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وأبدى المدرب الفرنسي إعجابه الكبير بمواطنه كريم بنزيمة وأوضح "بنزيمة فعل ما يلزم ليتواصل معي الناس وكان وراء قدومي للاتحاد، وهو يتمتع بشخصية رائعة كلاعب وإنسان".

وشدد "في البداية لم أكن أعرف الكثير عن سوق اللاعبين المحليين، لكنني الآن أرى أن وجود لاعبين محليين جيدين أمر حاسم. هناك عناصر جيدة في كل الفرق، ولكن بدونهم من الصعب التقدم".

وتوقع بلان استمرار الدوري السعودي في طريقه ليصبح من بين الدوريات الكبرى عالميًا، بسبب الشغف الجماهيري، وجودة اللاعبين المحليين، والرؤية الواضحة للتطوير.

ويعد بلان المدرب الأكثر تحقيقا للانتصار في الدوري السعودي، والأكثر أيضا في التتويج بجائزة المسابقة لمدرب الشهر، بواقع 3 مرات.

الدوري السعودي اتحاد جدة لوران بلان
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