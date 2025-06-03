دوري المحترفين - السكة الحديد مودرن يجدد الثقة في المزين
الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 20:29
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي السكة الحديد مودرن عن تجديد الثقة في المدير الفني للفريق أيمن المزين واستمراره في القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.
ويخوض نادي السكة الحديد مودرن منافسات دوري المحترفين.
وقاد المزين الفريق في 30 مباراة خلال الموسم المنتهي، وحصد 49 نقطة لينهي الموسم في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.
وكان المزين قد استلم تدريب السكة الحديد مودرن منذ الجولة التاسعة بالموسم المنصرم خلفا لأحمد عبد الرؤوف.
ويملك المزين خبرة كبيرة في منافسات دوري المحترفين، كما سبق له تدريب نادي طنطا بالدوري الممتاز.
يذكر أن أندية وادي دجلة والمقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية ضمنت تواجدها الموسم المقبل بالدوري الممتاز.
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