مؤتمر الرمادي: دعم الجماهير مفتاح الفوز على بيراميدز.. والزمالك يملك نخبة لاعبين

يرى أيمن الرمادي مدرب الزمالك أن جماهير فريقه سيكون لها دورا كبيرا خلال المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيرايمديز يوم الخميس ضمن نهائي كأس مصر.

وقال الرمادي في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في لقاء بيراميدز في وجود أعداد كبيرة من الجماهير، وكما قلت جمهور الزمالك هم الحلقة الأقوى ونحتاجهم جدا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، ونتمنى إسعادهم في اللقاء".

وأضاف "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل مواجهة بيراميدز رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية الفنية منذ أسابيع. لم أكن أتخيل أن اللاعبين سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي اعتمد عليه في هذه الفترة القصيرة، وهذا أمر جيد جدا".

وتابع "نحتاج للفوز بكأس مصر من أجل الملايين من جماهير الزمالك، وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيرا وسعدت بالعمل معهم".

وشدد "فضلنا الانتظام في معسكر كي نكون قريبين من بعض ونقرأ أفكار بعض، خاصة وأن فترات التدريب قصيرة جدا، والمعسكر بالنسبة لنا مهم جدا".

وأجاب "الإصابات؟ المشكلة تكمن في مدى جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة وقدرتهم على المشاركة في المباريات، وأي لاعب بالفريق قادر على سد الفراغ، وقد يكون اللاعب المصاب تماثل للشفاء من الإصابة لكنه غير جاهز فنيا".

وواصل "أركز مع فريقي بغض النظر عن المنافس، ومباراة نهائي الكأس ليست مواجهة سهلة، واهتمامي الأكبر مع فريقي، ونحترم فريق بيراميدز وقدراته".

وتابع "الزمالك يضم قائمة مميزة من اللاعبين ويحتاج فقط إلى التدعيم بـ 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير. تقديري للاعبي الزمالك اختلف بعد العمل معهم، بسبب ما يتردد عن الفريق وضعف القائمة، ولكني وجدت أنهم نخبة من أفضل اللاعبين في مصر، وهم الأفضل وسيثبتون في لقاء بيراميدز أنهم ذو كفاءة كبيرة".

وأتم "هؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم فيما نسب إليهم لأنهم ملتزمون جدا ومحترفون ويحبون النادي ويخلصون له، وعملت معهم في ظروف قاسية جدا، وظهر معدنهم الأصلي في كل تدريب، وأريدهم أن يلعبوا بتحرر وبحرية".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في تمام الثامنة والنصف يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

وذلك بدلا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن المباراة مع آذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المباراة.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.