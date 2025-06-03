تقرير: إنزاجي يحصل على راتب سنوي 25 مليون يورو.. ويطلب ضم مدافع إنتر

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن تفاصيل عقد سيموني إنزاجي المدير الفني المنتظر لـ الهلال السعودي.

وأعلن نادي إنتر رحيل إنزاجي عن الفريق بعد 4 سنوات نجح خلالهم في التتويج بـ6 ألقاب، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأوضحت صحيفة اليوم: "سيموني إنزاجي سيحصل على راتب سنوي من الهلال يصل إلى 25 مليون يورو".

وأكملت "إنزاجي يصل إلى الرياض خلال الأيام الثلاثة القادمة للتوقيع رسميا مع الهلال".

كما أضافت اليوم أن إنزاجي طلب من إدارة الهلال سرعة تدعيم صفوف الفريق.

وطالب إنزاجي التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر، وفقا للصحيفة السعودية.

ولعب باستوني البالغ من العمر 26 عاما، 53 مباراة في كافة البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم هدفا وصنع 6.

وكانت شبكة سكاي سبورت كشفت عن بدائل إنزاجي في إنتر، حيث طرحت إدارة النادي أسماء شابة مثل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، وروبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا.

وسيكون إنزاجي المدرب الإيطالي الثاني في السعودية بعد الإيطالي ستيفان بيولي مدرب النصر.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، عن توقيع إنزاجي عقود انتقاله لتدريب الهلال السعودي هذا الأسبوع.

وكشف رومانو عبر حسابه على إكس، عن مدة التعاقد التي تستمر 3 سنوات، بمرتب وصفه بـ "الضخم".

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.