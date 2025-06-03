مؤتمر عمر جابر: كأس مصر مهم جدا لنادي الزمالك.. وكنا نتمنى موعد أفضل للمباراة

شدد عمر جابر، لاعب الزمالك، على أهمية مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

عمر جابر النادي : الزمالك الزمالك

وكشف جابر أن الفريق يلعب بطريقة مختلفة منذ تولي أيمن الرمادي القيادة الفنية، وفي وقت قصير جداً استطاع اللاعبون تنفيذ فكر المدير الفني.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "هناك تحسن في الأداء بتوالي المباريات خلال الفترة الماضية، وهذا هو أسلوب لعب الزمالك الذي يعتمد على امتلاك الكرة بشكل كبير، ونتقدم بالشكر لأيمن الرمادي على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق، لا سيما وأنه علمنا أموراً في الكرة كان الزمالك بعيداً عنها في الفترة الماضية".

وتابع "بطولة كأس مصر مهمة جداً لنادي الزمالك في ختام الموسم، وكنا نتمنى تحقيق بطولات أكثر من ذلك، ونتطلع لحصد اللقب، وهناك تركيز شديد من اللاعبين للفوز من أجل إسعاد الجماهير، خاصة وأن الموسم الحالي لم يكن الأفضل للزمالك، ولدينا فرصة في آخر الموسم لإسعاد الجمهور، وجماهير النادي تستحق أن تفرح، ونتمنى إسعادهم".

وكشف جابر "هناك تركيز شديد من اللاعبين لتحقيق بطولة كأس مصر في نهاية الموسم، ونتحدث مع بعض لتحقيق البطولة، وندرس فريق بيراميدز، وهو منافس محترم يضم مجموعة جيدة من اللاعبين ونحترمه جداً، والزمالك يخوض أي مباراة نهائية بوجود الجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد اللقب".

وواصل اللاعب قائلاً: "الأداء يتطور من مباراة لأخرى، وكل لاعب مطالب بأن يقاتل في المباراة، وأن يبذل 200% من مجهوده، واللاعبون في قمة تركيزهم من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير".

وشدد "المباريات الأخيرة لم تشهد حضور الجماهير، ولكني متأكد من حضور الجمهور لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، وننتظرهم في المباراة المقبلة، ونعلم حجم تأثيرهم على الفريق، ونسعى لتحقيق اللقب لإسعادهم".

واختتم عمر جابر تصريحاته "تعودنا في شهر رمضان على خوض المباريات بعد الإفطار، وكنا نتمنى أن يكون الموعد أفضل، أو يتم تغيير اليوم، ولكن الموضوع ليس في أيدينا، وسنحاول التأقلم مع الظروف".

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن تأجيل انطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في تمام الثامنة والنصف يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

وذلك بدلا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن المباراة مع آذان المغرب يوم وقفة عيد الأضحى المباراة.

وتُلعب مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة.

وكانت المباراة قد تم تأجيل موعدها من 20 مايو إلى 5 يونيو بسبب تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا.