سبورت: تير شتيجن على رأس المرشحين.. الهلال يريد استبدال بونو بحارس جديد

يستهدف نادي الهلال السعودي التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية خلال الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الهلال السعودي يريد التعاقد مع حارس من الثلاثي مارك تيرشتيجن (برشلونة) وإيدرسون (مانشستر سيتي) وأليسون بيكير (ليفربول) بدلا من ياسين بونو.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الهلال يريد استغلال وضعية تير شتيجن مع برشلونة من أجل التعاقد مع الحارس الألماني.

وتوصل نادي برشلونة لاتفاق مع خوان جارسيا حارس إسبانيول للانضمام للفريق الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيدفع برشلونة 25 مليون يورو الشرط الجزائي في عقد الحارس، هذا الأسبوع.

ويضم برشلونة بين صفوفه تير شتيجن، وفويتشيك تشيزني.

الصحيفة الإسبانية، ذكرت أن برشلونة بقيادة ديكو المدير الرياضي أقنع الحارس بعرض البلوجرانا لمنعه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بعد عرض بورنموث لضمه.

وتم طرح خيار إعارة خوان جارسيا إلى فريق ثالث، لكن الحارس لم يكن يرغب في ذلك ويسعى للقتال من أجل حجز مكاني أساسي في برشلونة من الدقيقة الأولى له مع الفريق.

وعلى الجانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حريص على الاستغناء عن مارك تير شتيجن وإيناكي بينيا.

لكن إذا أرد شتيجن البقاء فعليه أن يدرك وضعه جيدا وأن يستعد للقتال من أجل مركزه، خاصة أن تشيزني جدد عقده لمدة موسم آخر.