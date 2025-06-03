بعد ضربة جزاء ألفاريز.. تعديل جديد في قانون كرة القدم بدءًا من يوليو

كشف مجلس كرة القدم "إيقاب" عن تعديلات جديدة في قانون ركلات الجزاء والترجيح.

وشهدت مباراة أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضربة جزاء مثيرة للجدل، بعد لمس جوليان ألفاريز لاعب أتليتكو للكرة بقدمه الأخرى غير المسددة للكرة، ليحتسبها الحكم ركلة ضائع رغم دخولها الشباك.

وفسر مجلس كرة القدم القاعدة، معلنا دخولها حيز التنفيذ بدءًا من الأول من يوليو المقبل.

حالات عدم التعمد

الركلة المسجلة

إعادة تنفيذ ركلات الجزاء (الترجيح) التي سكنت الشباك عند لمس اللاعب المسدد للكرة مرتين (عن طريق الخطأ)، بدلا من عدم احتسابها

الركلة الضائعة

إذا لم تُسجل ضربة الجزاء في حالة غير المتعمد تحتسب ركلة حرة غير مباشرة (إلا إذا سمح الحكم باستمرار اللعب لحصول الخصم على الكرة)

وفي حالة ركلة الترجيح تحتسب على أنها ضائعة

حالات التعمد

في حالة تعمد منفذ الركلة لعب الكرة بكلتا قدميه أو لمسها عمدا للمرة الثانية تحتسب ركلة حرة غير مباشرة، أو تحتسب ركلة ضائعة في حالة ركلات الترجيح

🚨 Con esta imagen tomó la decisión el VAR de anular el gol de Julián 🚨 Vía @UEFA pic.twitter.com/hzskFwtwk7 — Javi Gómez (@JaviGomezCope) March 13, 2025

وفاز ريال مدريد على أتليتكو 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف وحيد لصالح الأتليتي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي يويفا بيانا بعد تلك الواقعة

استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الترجيح التي نفذها جوليان ألفاريز من علامة الجزاء ضد ريال مدريد.

على الرغم من أن الحادثة كانت طفيفة، إلا أن اللاعب لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل ركلها، كما هو موضح في مقطع الفيديو المرفق. بموجب القاعدة الحالية (قوانين اللعبة، القانون 14.1)، كان على حكم تقنية الفيديو المساعد إبلاغ حكم الساحة بإلغاء الهدف.

سيدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة القاعدة في الحالات التي تكون فيها اللمسة المزدوجة غير مقصودة بشكل واضح.