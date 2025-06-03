إنتر يعلن رحيل إنزاجي

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - سيموني إنزاجي

أعلن نادي إنتر رحيل سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، بين إدارة النادي والمدرب.

وجاء بيان النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي: "انفصل النادي عن سيموني إنزاجي، بالتراضي بين الطرفين بعد الاجتماع الذي عقد قليل دقائق".

وأضاف بيان إنتر "6 ألقاب، الدوري وكأس إيطاليا مرتين، و3 كأس سوبر إيطاليا، هي حصيلة إنجازات النادي في 4 مواسم، والتي أعادت النادي إلى صدارة كرة القدم الإيطالية والأوروبية".

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وأكمل: "يُعد إنزاجي أحد المدربين الأكثر مشاركة في تاريخ النادي، إلى جانب أسماء لامعة أخرى مثل هيريرا، ومانشيني، وتراباتوني، ومورينيو."

وأضاف "مثل بقية أعضاء هذه المجموعة، ساهم إنزاجي بشكل كبير في نمو إنجازات الإنتر، وسيُخلّد اسمه في التاريخ باعتباره المدرب الذي قادنا إلى التتويج بلقب النجمة الثانية."

وأتم بيان النادي "بالنيابة عن النادي بأكمله، نود أن نشكر سيموني إنزاجي على العمل والشغف الذي أظهره، وعلى صدق نقاشنا اليوم، والذي أفضى إلى قرارنا المشترك بالانفصال".

وكانت شبكة سكاي سبورت كشفت عن بدائل إنزاجي في إنتر، حيث طرحت إدارة النادي أسماء شابة مثل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، وروبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا.

وسيكون إنزاجي المدرب الإيطالي الثاني في السعودية بعد الإيطالي ستيفان بيولي مدرب النصر.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، عن توقيع إنزاجي عقود انتقاله لتدريب الهلال السعودي هذا الأسبوع.

وكشف رومانو عبر حسابه على إكس، عن مدة التعاقد التي تستمر 3 سنوات، بمرتب وصفه بـ "الضخم".

وخسر إنتر تحت قيادة إنزاجي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في آخر مبارياته مع الفريق.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

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