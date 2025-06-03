كرة سلة - أول أيام عيد الأضحى.. الكشف عن موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري الإفريقي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي The BAL في نسختها الخامسة مواعيد المرحلة التالية.

وكان الاتحاد السكندري قد حسم تأهله إلى مرحلة ربع النهائي بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة.

وتقام المرحلة الختامية في بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 14 يونيو المقبل.

ويلعب الاتحاد أمام أهلي طرابلس في تمام الثامنة بتوقيت مصر من يوم الجمعة الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقام مرحلة الإقصائيات بنفس نظام الموسم الماضي، إذ يتم لعب جولة ترتيبية ثم خوض منافسات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ويلعب الاتحاد مباراة ترتيبية أمام أهلي طرابلس الليبي لتحديد المركزين الأول والثاني قبل انطلاق ربع النهائي بالنظام الإقصائي.

وجاءت مواعيد المرحلة الترتيبية كالآتي:

الجمعة 6 يونيو

كريول ستار × الفتح الرباطي (لتحديد المركزين السابع والثامن) - 5 مساء

الاتحاد السكندري × أهلي طرابلس (لتحديد المركزين الأول والثاني) - 8 مساء

السبت 7 يونيو

بترو أتليتكو × الجيش الرواندي (لتحديد المركزين الخامس والسادس) - 5 مساء

اتحاد المنستير × ريفير هوبرز (لتحديد المركزين الثالث والرابع) - 8 مساء

أما مباريات ربع النهائي فيتم تحديدها بناء على ترتيب كل فريق في المرحلة الترتيبية كالآتي:

الأول × الثامن

الثاني × السابع

الثالث × السادس

الرابع × الخامس

وبذلك سيلعب الاتحاد السكندري في ربع النهائي ضد كريول ستار أو الفتح الرباطي وفقا لنتائج المرحلة الترتيبية.

وكان بترو أتليتكو قد حصد لقب النسخة الماضية بالفوز على أهلي طرابلس.

وتقام البطولة في نسختها الخامسة وسبق وأن توج بها فريقين مصريين.

إذ حصد الزمالك لقب النسخة الأولى في 2021 بينما الأهلي توج بالنسخة الثالثة في 2023.

ويتنافس الأهلي والاتحاد على سلسلة نهائي دوري السوبر هذا الموسم ليصعد أحدهما إلى النسخة المقبلة.