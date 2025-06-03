مصدر من الرابطة لـ في الجول: الموسم المحلي ينتهي بنهائي الكأس وليس بطولة عاصمة مصر

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 18:25

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

كشف مصدر من رابطة الأندية حقيقة نهاية الموسم المحلي في مصر بنهائي كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل الموافق 5 يونيو، بينما نهائي كأس عاصمة مصر الخميس الذي يليه يوم 12 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد أخطر نادي الزمالك اتحاد الكرة المصري في خطاب رسمي بنهاية تعاقد أحمد زيزو يوم 12 يونيو بنهائي كأس عاصمة مصر.

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وكشف مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الموسم المحلي في مصر ينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر وليس له علاقة بكأس الرابطة".

وتابع "الموسم المحلي بالنسبة لقيد اللاعبين يكون متعلق بالدوري وكأس مصر فقط كما هو متفق عليه مع الاتحاد الدولي".

واختتم تصريحاته "تعريف نهاية الموسم للرابطة ليس له علاقة بقيد اللاعبين".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أخطر اتحاد الكرة في خطاب رسمي أن عقد أحمد زيزو مستمر مع النادي حتى 12 يونيو الجاري.

وأوضح الزمالك في خطابه أن ذلك استنادا على نهاية الموسم المحلي بإقامة نهائي كأس عاصمة مصر يوم 12 من الشهر.

وشدد الزمالك على عدم أحقية رحيل اللاعب قبل ذلك اليوم ويحتفظ بحقوقه القانونية حالة عدم التزام اتحاد الكرة بذلك الأمر.

وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الزمالك رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ضد العقوبات الموقعة عليه.

وخضع زيزو لجسلة تحقيق داخل مقر الزمالك الأسبوع الماضي، تظلم خلالها ضد العقوبات الموقعة عليه.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، رفض التظلم المقدم من زيزو مع تأييد العقوبات الانضباطية المُوقعة عليه.

وأوضح الزمالك أن قرار مجلس إدارة النادي عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناءً على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

كما قرر الزمالك تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية المُوقعة على اللاعب، بناءً على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

رابطة الأندية زيزو الزمالك
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