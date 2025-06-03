دينو لامبرتي: لدينا العديد من العروض لضم أليوسكي

كشف السويسري دينو لامبرتي وكيل أعمال إزجان أليوسكي لاعب أهلي جدة، عن تلقيه العديد من العروض لضم موكله.

وانتهى تعاقد أليوسكي مع أهلي جدة بنهاية الموسم الحالي.

وقال لامبرتي عبر صحيفة الرياضية السعودية: "هناك أندية عدة تسعى إلى كسب خدمات أليوسكي خلال الفترة المقبلة، لكنه أجل النظر فيها إلى حين انتهاء مهمته الدولية مع منتخب بلاده خلال أيام فيفا".

وأضاف "حتى الآن لم يتم حسم مستقبل أليوسكي، ولم نتوصل إلى اتفاق مع أي ناد، على الرغم من أن هناك عددا من الرغبات تسعى إلى ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وشارك أليوسكي مع الأهلي في حسم لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الشهر الماضي، حينما تغلب على كواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية.

وتعاقد الأهلي السعودي مع النجم المقدوني في 2021 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليدز الإنجليزي.

وفي أغسطس 2022 تمت إعارته إلى نادي فنربخشة التركي، قبل أن يعود في الموسم الذي يليه.

وفي بداية موسم 2024ـ25 تم استبعاد أليوسكي من قائمة الفريق المحلية، والاكتفاء فقط بالمشاركة الآسيوية التي شارك في تحقيقها قبل نهاية عقده.

وارتدى أليوسكي قميص النادي الأهلي السعودي في 40 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.