سكاي: إنزاجي يرحل عن إنتر بعد اجتماع حاسم.. ويوقع لـ الهلال هذا الأسبوع

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن تفاصيل اجتماع سيموني إنزاجي وإدارة إنتر.

وأشارت سكاي إلى أن سيموني قرر الرحيل ومغادرة النادي بعد 4 مواسم.

وأوضحت الشبكة أن إدارة إنتر بدأت في البحث عن بدائل لإنزاجي، وطرحت أسماء شابة مثل سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو، وروبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا.

وسيكون إنزاجي المدرب الإيطالي الثاني في السعودية بعد الإيطالي ستيفان بيولي مدرب النصر.

وفاز إنزاجي بـ6 ألقاب مع إنتر، الدوري، وبطولتين لكأس إيطاليا و3 بطولات للسوبر الإيطالي.

من جانبه، كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، عن توقيع إنزاجي عقود انتقاله لتدريب الهلال السعودي هذا الأسبوع.

وكشف رومانو عبر حسابه على إكس، عن مدة التعاقد التي تستمر 3 سنوات، بمرتب وصفه بـ "الضخم".

وخسر إنتر تحت قيادة إنزاجي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، في آخر مبارياته مع الفريق.

ويستعد الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها يوم 14 يونيو

ويتواجد الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.