الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج بسبب نهائي الكأس ومعسكر الأهلي في أمريكا

أجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تعديلات على مواعيد بث البرامج الرياضية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بسبب تغطية نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بالإضافة لمعسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان عن مد بث البرامج الرياضية على الهواء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل عقب نهائي كأس مصر بسبب احتمالية اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح.

كما تم الموافقة على طلب الشركة المتحدة للرياضة بالسماح لشبكة قنوات أون سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمعسكر الأهلي في ميامي الأمريكية ببث برنامج تليفزيوني لتغطية تدريبات الأهلي اليومية من الثانية عشرة منتصف الليل حتى الثانية صباحا من الخميس 5 يونيو وحتى الجمعة 13 من الشهر نفسه.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالآتي:

"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز وبناء على رغبة بعض القنوات الفضائية في تقديم تغطية متميزة ومتكاملة لمباراة نهائي كأس مصر لكرة القدم بين فريقي الزمالك وبيراميدز وكذلك استعدادات النادي الأهلي لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025، قرر الآتي:

• نظراً لبدء مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس القادم 5 يونيو 2025، واحتمال امتداد وقت بث المباراة على الهواء مباشرة حال اللجوء للوقت الإضافي وضربات الترجيح، ويعقب ذلك مراسم تسليم الكأس والجوائز، يُسمح لجميع القنوات الفضائية بمد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع الالتزام بجميع الضوابط والمعايير الأخرى المعمول بها.

• الموافقة على طلب الشركة المتحدة للرياضة بالسماح لشبكة قنوات أون سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمعسكر النادي الأهلي المقام في مدينة ميامي الأمريكية استعداداً لبطولة كأس العالم للأندية 2025، ببث برنامج تليفزيوني لتغطية تدريبات النادي الأهلي اليومية على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية صباحاً في الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو إلى يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025".

ويستضيف استاد القاهرة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل.

بينما يخوض الأهلي معسكرا تحضيريا لكأس العالم خلال الفترة من 5 إلى 13 يونيو الجاري ويتخلله مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل في تمام الثانية عشرة منتصف ليل الإثنين.