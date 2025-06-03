بسبب التهنئة والموافقة على تأجيل نهائي الكأس.. بيراميدز يتقدم بالشكر لنادي الزمالك

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 17:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

تقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

ويأتي ذلك على خلفية تهنئة الزمالك لنادي بيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا، والموافقة على تأجيل نهائي كأس مصر.

وجاء بيان بيراميدز كالآتي:

أخبار متعلقة:
تأهل 4 من 32.. الكشف عن تفاصيل كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز الشناوي يعلن تجديد تعاقده مع بيراميدز لـ4 سنوات قادمة كأس إنتركونتيننتال - فريق متبقي.. والكشف عن طريق بيراميدز حتى النهائي إكرامي: بيراميدز حفر اسمه وسط الكبار.. وفرحتي هذه المرة مختلفة من الألقاب الأربعة

"يتقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم".

"يتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني بالموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية".

"كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين، متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية دوام التوفيق".

"وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم".

وفاز بيراميدز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد تتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال، تأكد خوضه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وبطولة كأس انتركونتننتال، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2029.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

دوري أبطال إفريقيا كأس مصر بيراميدز الزمالك
نرشح لكم
الخلود السعودي: إنهاء إعارة ديانج ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية لاعب بورتو: أعتقد أن الأهلي أصعب منافس في المجموعة لأنهم أقوياء بدنيا الأعلى للإعلام يجري تعديلات على مواعيد بث البرامج بسبب نهائي الكأس ومعسكر الأهلي في أمريكا كأس العالم للأندية - مرتجي بدلا منه.. تأجيل سفر الخطيب مع بعثة الأهلي إلى أمريكا محمود عاشور يسافر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - أثليتك: احتمالات ضعيفة للحاق ثنائي ريال مدريد بلقاء الهلال كما انفرد في الجول.. العين يعلن ضم رامي ربيعة تأهل 4 من 32.. الكشف عن تفاصيل كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز
أخر الأخبار
مؤتمر عمر جابر: كأس مصر مهمة جدا لنادي الزمالك.. وكنا نتمنى موعد أفضل للمباراة 38 ثاتيه | الدوري المصري
الخلود السعودي: إنهاء إعارة ديانج ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير مغربي: زياش يعتذر لنادي الوداد.. ويدرس عروضا خليجية وأوروبية 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: تير شتيجن على رأس المرشحين.. الهلال يريد استبدال بونو بحارس جديد 51 دقيقة | سعودي في الجول
بعد ضربة جزاء ألفاريز.. تعديل جديد في قانون كرة القدم بدءًا من يوليو 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يعلن رحيل بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين ساعة | الدوري المصري
إنتر يعلن رحيل إنزاجي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - أول أيام عيد الأضحى.. الكشف عن موعد مباراة الاتحاد الأولى في الدوري الإفريقي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أبطال أوروبا – باريس (5)-(0) إنتر.. سان جيرمان بطلا لأوروبا 2 خبر في الجول – بسبب وقفة عيد الأضحى.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك 3 خبر في الجول – ريبيرو يختار النحاس ضمن جهاز الأهلي الجديد 4 تأجيل انطلاق نهائي كأس مصر
/articles/506570/بسبب-التهنئة-والموافقة-على-تأجيل-نهائي-الكأس-بيراميدز-يتقدم-بالشكر-لنادي-الزمالك