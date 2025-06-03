بسبب التهنئة والموافقة على تأجيل نهائي الكأس.. بيراميدز يتقدم بالشكر لنادي الزمالك

تقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

ويأتي ذلك على خلفية تهنئة الزمالك لنادي بيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا، والموافقة على تأجيل نهائي كأس مصر.

وجاء بيان بيراميدز كالآتي:

"يتقدم نادي بيراميدز ومجلس إدارته بخالص الشكر والامتنان على التهنئة الرقيقة من نادي الزمالك العريق ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب، بمناسبة تحقيق الإنجاز الكبير بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم".

"يتقدم نادي بيراميدز بخالص الشكر لنادي الزمالك على دوره الوطني بالموافقة على تأجيل مباراة الفريقين في كأس مصر، مما دعم فرصتنا كممثل لمصر في التركيز على المباريات الإفريقية".

"كذلك مساندته وجماهيره الوفية في المباراة النهائية في ظل العلاقة الوطيدة والأخوية بين الناديين، متمنين لنادي الزمالك، قلعة الرياضة المصرية دوام التوفيق".

"وإذ يؤكد نادي بيراميدز أن فوزه بالبطولة الإفريقية هو إنجاز جديد يضاف لمصر وجمهور كرة القدم العظيم".

وفاز بيراميدز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين في جنوب إفريقيا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد تتويج بيراميدز بلقب دوري الأبطال، تأكد خوضه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، وبطولة كأس انتركونتننتال، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية 2029.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.