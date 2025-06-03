ليفركوزن يضم حارس برينتفورد.. ويفتح الباب لرحيل كيليهير

أعلن نادي باير ليفركوزن يوم الثلاثاء ضم الحارس الهولندي مارك فليكن قادما من برينتفورد.

وذلك بعدما عبر الكشف الطبي بنجاح يوم الاثنين.

ووقع الحارس على عقد يربطه بليفركوزن حتى 2028.

ولم يعلن ليفركوزن قيمة الصفقة، لكن شبكة سكاي سبورتس ذكرت أن الصفقة تمت مقابل 13 مليون يورو + إضافات.

في الوقت نفسه، يبدو أن برينتفورد الذي أجرى محادثات متقدمة مع ليفربول بشأن حارسه كويمين كيليهر اقترب من الصفقة.

وأضاف التقرير أن برينتفورد وصل لهذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات بعد أن وافق على بيع مارك فليكن إلى باير ليفركوزن.

وأوضح التقرير أن الصفقة لن تُبرم إلا بعد أن يضمن النادي اللندني ضم كيليهر كبديل له في حراسة المرمى.

وتقدر قيمة كيليهير البالغ من العمر 26 عاما بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني، حسب تقارير عديدة.

ومن المرجح أن يوافق ليفربول على رحيل كيليهر، في ظل انضمام جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل، وبقاء أليسون بيكر.

في الصيف الماضي، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم المنصرم معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

ورفع مامارداشفيلي راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي، حين قال في تصريحات لحساب geo team عبر إنستجرام: "لا أفكر في إعارة أخرى".

وأضاف "سألعب مع ليفربول في الموسم الجديد، سواء رحل أليسون بيكر أم لا".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس البالغ من العمر 24 عاما.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.