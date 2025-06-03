كومو يتعاقد مع أليكس فالي من برشلونة بشكل نهائي
الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 16:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي كومو تعاقده معه أليكس فالي لاعب برشلونة بشكل نهائي.
أليكس فالي جونيز
النادي : كومو
ووقع فالي على عقد مع كومو حتى عام 2029.
وكان اللاعب صاحب الـ 20 عاما قد انضم إلى كومو في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة.
وقال سيسك فابريجاس مدرب كومو عبر موقع النادي: "أليكس لاعب موهو وصغير وأظهر موهبته خلال الأشهر الأخيرة".
وواصل "لقد تأقلم مع الفريق بشكل مثالي خلال فترة قصيرة وأظهر جودته على الجانبين الدفاعي والهجومي".
وقضى فالي النصف الأول من الموسم معارا إلى سيلتيك الأسكتلندي قبل الانتقال إلى كومو في يناير.
وشارك فالي في 15 مباراة بقميص كومو خلال نصف موسم.
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