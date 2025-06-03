ليكيب: ميلان يرفض عرض الهلال الأول لثيو هيرنانديز

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 - 16:11

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

أوضحت صحيفة ليكيب أن الهلال لم يتوصل إلى اتفاق بعد مع ميلان بشأن ضم ثيو هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذلك عكس ما كشفت عنه شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن نادي الهلال توصل إلى اتفاق مع ميلان لضم ثيو هيرنانديز.

ولم يرتقِ العرض الافتتاحي الذي قدمه النادي السعودي للاعب الفرنسي الدولي إلى مستوى التوقعات في ميلان، حسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن ميلان لم ييأس بعد من إقناع هيرنانديز بالبقاء في إيطاليا بعد انتهاء عقده في عام 2026، والمفاوضات مع ممثليه لا تزال جارية.

في الوقت نفسه، لا يمانع ميلان بيع اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل إذ لا يرغب النادي في رحيل لاعب جديد بشكل مجاني.

صاحب الـ 27 عاما ارتدي شارة قيادة ميلان خلال آخر موسمين.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 وتوج بلقبين.

وفي الموسم المنقضي شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 6 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

ثيو هيرنانديز ميلان الهلال
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